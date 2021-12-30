لجنة برلمانية تدين خطاب “الدبيبة” وتطالبه بالاعتذار للمرأة الليبية

أخبار ليبيا 24

أدان رئيس لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب تصريحات الدبيبة ضد المرأة الليبية، مطالبا إياه بالاعتذار على إهانتها واعتبارها “سلعة”.

واعتبرت اللجنة في بيان لها تصريحات عبدالحميد الدبيبة في خطابه باحتفالية تسيير الزواج إهانة للمرأة الليبية باعتبارها سلعة رواج.

وأدانت اللجنة المصطلحات اللامسؤولة التي أدلى بها الدبيبة.

مشيرة إلى أنه لا غرابة في أن تصدر عنه حيث أنه خالف التزامه الأخلاقي عندما رشح نفسه للرئاسة رغم أنه تعهد بعدم الترشح.

وقالت اللجنة البرلمانية: “نؤكد للمرأة الليبية أن مجتمعها استطاع أن يعطي لها حقها في القيادة

والريادة”.

مشيرة أنها فرضت نفسها في مجتمعها وتنتزع مكانتها الرفيعة في الماضي والحاضر.

لافتتا أن تطلعات المرأة الليبية تجاوزحد الزواج والطبخ والبيت، مشيرة أن تشجيعها واجب في المشاركة في الانتخابات والمؤسسات السياسية الوطنية.

مؤكدة أن المرأة الليبية قد حققت مكاسب كبيرة في العمل خارج المنزل.

وحثت اللجنة حكومة تصريف الأعمال، وفق البيان، وعلى رأسها عبدالحميد الدبيبة الاعتذار للمرأة الليبية.

وذلك حفظ مكانتها الرفيعة التي ضمنتها لها التشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية.