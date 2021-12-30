لا يفقهون في ثقافة العزايز والشيابين.. هكذا رد الدبيبة على منتقديه بشأن عبارة “بناتنا نبو نحركوا سوقهن”

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اعتبر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن حديثه حول المرأة الليبية غير المتزوجة خلال احتفالية توزيع صكوك الدفعة الثانية من منحة دعم الزواج، قد فسر بشكل خاطئ.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة، إنه تحدث بطريقة عفوية وشعبية، معتبرًا أن منتقديه لا يفقهون في الثقافة الليبية.

وأضاف الدبيبة، إنه حينما ذكر، أن “بناتنا نبو نحركوا سوقهن. مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن” إنما أراد به “نبو نحركوا سعدهن”، لافتًا إلى أن هذا هو الحديث الدارج لدى كبار السن من الليبيين.

وقال، إن كل منتقديه يعيشون خارج البلاد ولا يعرفون كلام “العزايز والشيابين”.

وأثارت تصريحات الدبيبة ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء وسم المرأة الليبية ليست للبيع ردا على تصريحاته.

#الدبيبة انسان عقله غير سوي وتصريحاته غبية "يحساب دمه خفيف" والكارثة في من يصفقله .#المرأة_الليبية_ليست_سلعة #نحرك_سوقهن — 𓃱 (@N0ur_al7asi) December 30, 2021

تعليقا على كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، في حق النساء العازبات: «أريد أن نحرك سوقهن».#الليبيات_مواطنات_لسن_سلعة pic.twitter.com/OtWWvXulBm — Libyan Women’s Platform for Peace (@LWPP_Org) December 29, 2021