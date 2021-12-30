لا يفقهون في ثقافة العزايز والشيابين.. هكذا رد الدبيبة على منتقديه بشأن عبارة “بناتنا نبو نحركوا سوقهن”

30 ديسمبر، 2021 2:32 م
21
رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة

أخبار ليبيا24

اعتبر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن حديثه حول المرأة الليبية غير المتزوجة خلال احتفالية توزيع صكوك الدفعة الثانية من منحة دعم الزواج، قد فسر بشكل خاطئ.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة، إنه تحدث بطريقة عفوية وشعبية، معتبرًا أن منتقديه لا يفقهون في الثقافة الليبية.

وأضاف الدبيبة، إنه حينما ذكر، أن “بناتنا نبو نحركوا سوقهن. مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن” إنما أراد به “نبو نحركوا سعدهن”، لافتًا إلى أن هذا هو الحديث الدارج لدى كبار السن من الليبيين.

وقال، إن كل منتقديه يعيشون خارج البلاد ولا يعرفون كلام “العزايز والشيابين”.

وأثارت تصريحات الدبيبة ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء وسم المرأة الليبية ليست للبيع ردا على تصريحاته.

الوسوم
30 ديسمبر، 2021 2:32 م
21

مقالات ذات صلة

سناب شات تطلق مرشحا يجعل صور مستخدميه داخل عالم ميتافيرس

30 ديسمبر، 2021 4:30 م
الرقابة في ليبيا تفرج عن شحنة من لقاح فايزر

سميو يناشد المواطنين بتلقي اللقاحات بعد اكتشاف أول إصابات للمتحور أميكرون في ليبيا

30 ديسمبر، 2021 3:37 م

الدبيبة: ليبيا تمر بفترة سياسية حرجة

30 ديسمبر، 2021 1:39 م

حبس موظفة مصرفية بتهمة اختلاس رصيد أحد عملاء مصرف الجمهورية

30 ديسمبر، 2021 12:55 م
زر الذهاب إلى الأعلى