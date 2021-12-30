سوزوكي تكشف عن سيارة إس كروس 2022

أخبار ليبيا 24

كشفت سوزوكي عن سيارة إس كروس “SX4 S-Cross” الجديدة لعام 2022 بتصميم جديد وتكنولوجيا حديثة ومحرك هجين ومستوى أعلى من المعدات القياسية.

وتدخل السيارة إلى جيلها الثاني بتصميم أكبر حجما يتميز بخطوط أكثر سلاسة وأقواس عجلات أكبر.

كما لها واجهة أمامية جديدة مع خط غطاء محرك مرتفع وشبكة سوداء، بالإضافة إلى جناح خلفي مدمج وقضبان سقف.

مساحة داخلية أكثر اتساعا

وظهر التصميم الجديد بمساحة داخلية أكثر اتساعا وتنوعا، فضلا عن تحسين السلامة.

وجرى تطوير محرك “Boosterjet” مع روح سوزوكي المتمثلة في تقليل الوزن والحجم.

مع استجابة إضافية وإيصال سلس للطاقة لتحقيق الخصائص التي تشتهر بها محركات سوزوكي.

تطوير في المحركات

وطور المحرك سعة 1.4 لتر بشكل أكبر في عام 2020 من خلال تقديم نفس المستوى من القوة وعزم الدوران لمحرك بسعة 2.0 لتر، فإنه يوفر قيادة سهلة ومتعة قيادة حقيقية.

ويوفر المحرك سعة 1.4 لتر مزايا قوية في الأداء أيضا مع وقت تسارع من 0 إلى 62 ميل في الساعة خلال 9.5 ثانية (طرز 2WD) لكل من ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي.

وسرعة قصوى (حيثما يُسمح بذلك) تبلغ 118 ميلا في الساعة.

ويعتبر نظام سوزوكي 48 فولت خفيف الوزن ويتكون من بطارية ليثيوم أيون ومولدات تشغيل متكاملة (تُعرف باسم ISG) ومحول 48 فولت إلى 12 فولت لمكونات الطاقة التي تتطلب جهدا أقل بما في ذلك الأضواء والصوت وتكييف الهواء.

ويعمل “ISG” كمولد ومحرك بدء، ويدار بالحزام ويساعد محرك البنزين أثناء إقلاع السيارة للحصول على مستوى أعلى من عزم الدوران مع 235 نيوتن متر متاح من 2000 دورة في الدقيقة وحتى 3000 دورة في الدقيقة.

وتم تجهيز طرازات الدرجة الأولى بنظام “Allgrip 4WD” من سوزوكي مع أربعة أوضاع قابلة للاختيار بشكل قياسي.

ست سرعات

في حين يمكن ترقية علبة التروس اليدوية بست سرعات إلى أوتوماتيكي بست سرعات.

ويجري أيضا تضمين العديد من أنظمة مساعدة السائق بشكل قياسي، بما في ذلك التعرف على إشارات المرور.

وأيضا التحكم التكيفي في التطواف، ومراقبة النقاط العمياء وأجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية والخلفية.