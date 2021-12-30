سناب شات تطلق مرشحا يجعل صور مستخدميه داخل عالم ميتافيرس

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أطلق تطبيق سناب شات عدسة مرشح جديد تعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز، تجعل صورة المستخدم تبدو مثل شخصية المحاكاة في عالم ميتافيرس.

ولاستخدام العدسة الجديدة يفتح المستخدم كاميرا جهازه الذكي عبر تطبيق سناب شات لكي يقوم بمسح شفرة “كيو آر كود” على موقع الإنترنت لتطبيق سناب شات.

وبعد ذلك ستظهر صورة المستخدم ببشرة أنعم كثيرا مما هي عليه في الواقع، مع اختفاء أي نمش أو حب الشباب.

وبحسب موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن شركة سناب شات تعمل بشكل كبير على تطوير خصائص باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز.

You know that alter ego that's been itching to come out? There's the perfect Avatar Lens for that ✨https://t.co/gyjYP5uClQ pic.twitter.com/vEaCakWatp — Snapchat (@Snapchat) December 22, 2021

وهذا هو الاتجاه الذي ينتشر بسرعة كبيرة في صناعة تطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت الشركة في أغسطس 2020 عدسة “وجه الكارتون”. والتي تتيح للمستخدمين تجسيد حيواناتهم الأليفة في صورة شخصيات ديزني لاند الشهيرة. ونظمت الشركة، في وقت سابق من الشهر الحالي، احتفالا بتكنولوجيا الواقع المعزز على تطبيقها.

وأعلنت الشركة خلال الحفل وجود أكثر من 250 ألف مستخدم لعدساتها الجديدة من أكثر من 200 دولة. وطور هؤلاء المستخدمون أكثر من 2.5 مليون صورة تم عرضها أكثر من 3.5 مليارات مرة.