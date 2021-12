سناب شات تطلق مرشحا يجعل صور مستخدميه داخل عالم ميتافيرس

أخبار ليبيا24

أطلق تطبيق سناب شات عدسة مرشح جديد تعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز، تجعل صورة المستخدم تبدو مثل شخصية المحاكاة في عالم ميتافيرس.

ولاستخدام العدسة الجديدة يفتح المستخدم كاميرا جهازه الذكي عبر تطبيق سناب شات لكي يقوم بمسح شفرة “كيو آر كود” على موقع الإنترنت لتطبيق سناب شات.

وبعد ذلك ستظهر صورة المستخدم ببشرة أنعم كثيرا مما هي عليه في الواقع، مع اختفاء أي نمش أو حب الشباب.

وبحسب موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن شركة سناب شات تعمل بشكل كبير على تطوير خصائص باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز.

You know that alter ego that's been itching to come out? There's the perfect Avatar Lens for that ✨https://t.co/gyjYP5uClQ pic.twitter.com/vEaCakWatp

— Snapchat (@Snapchat) December 22, 2021