سميو يناشد المواطنين بتلقي اللقاحات بعد اكتشاف أول إصابات للمتحور أميكرون في ليبيا

أخبار ليبيا24

ناشد، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات.

أتى ذلك بعد تسجيل إصابات لأول مرة في ليبيا بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.

وأكد سميو، لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، على توفر اللقاح المضاد لكورونا بالمراكز الصحية. ولفت إلى أن المخزون مطمئن والكميات الموجودة تكفي لستة أشهر.

وكشف سمو، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في انتظار وصول شحنتين من لقاحي فايزر وأسترازينيكا، وفقاً للوعود.

روجّح سميو، زيادة في إقبال المواطنين للحصول على اللقاح بعد ظهور المتحور الجديد في ليبيا.

وقال، إن عدد الملقحين بالجرعة الأولى وصول إلى مليون و354 ألفا، وعدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى 300,677 شخصا.

وتوقع سميو، صدور تعميم بخصوص استخدامات لقاح فايزر مطلع الأسبوع القادم، بحيث يعطى كجرعة ثانية للأشخاص الذين تحصلوا على لقاح سبوتنيك كجرعة أولى ولم يتحصلوا على جرعة ثانية من سبوتنيك أو الاسترازينيكا.

ظهور أميكرون في ليبيا

وأعلن، المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف أول حالات مصابة بمتحور كورونا “أميكرون” في ليبيا دون أن يوضح عدد ومكان ظهور الحالات المصابة.

وتم اكتشاف المتحور لأول مرة في جنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه نوع مختلف مثير للقلق من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإسراع بتلقي لقاحات كورونا. والالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية نظرا لخاصية الانتشار السريع التي يتميز بها هذا المتحور.

كما أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتوفر التطعيم المضاد لفيروس كورونا في كل مدن ومناطق البلاد.

وأكد، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن اكتشاف أميكرون جاء بعد إجراء اختبار الكشف الخاص به يوم أمس الأربعاء.

كما أكد أنه يتابع عن كثب عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع منذ مدة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المتحور.