بعد اتهامه بتشجيع التحرش .. سحب إعلان “عمرو دياب”

أخبار ليبيا 24 – شباب

أعلنت إحدى شركات السيارات الشهيرة سحب إعلان ترويجي ظهر فيه النجم المصري “عمرو دياب” .. وذلك بعد انتقادات واسعة رأت فيه تحريضا على التحرش.

وظهر دياب خلال الإعلان وهو يقود سيارة للشركة منتجة الإعلان، ثم تمر فتاة أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها .. حيث يلتقط لها صورة عن طريق مرآة السيارة (وهي تقنية جديدة تقدمها الشركة)، ثم يقرأ شعار: “التقط كل لحظة جميلة”.

انتقاد كبير

الإعلان الترويجي لاقى انتقادا كبيرا في صفوف رواد مواقع التواصل، حيث اعتبر عدد كبير منهم أنه يعتدي على الخصوصية لسماحه بالتقاط صور دون إذن .. فضلا عن اعتباره يخالف القيم الأسرية ويحث على التحرش.

وقالت الشركة، في بيان عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها “تحرص على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها .. ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله”.

كاميرا مدمجة عالية

وأضافت “نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيوني” للسيارة في مصر.

وأوضحت الشركة أن “المشهد يسلط الضوء على خاصية Connected cam وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة .. بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة، والذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق”.

في بلد ٩٩٪ من الستات بيتم التحرش بيها- في الشوارع من المارة واللي سايقين عربيات-وتصويرها من غير رضاها ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في فريق عمل كامل شاف ان دا اعلان حلو. pic.twitter.com/xPRxU0Dlxi — KilljoyKaat (@killjoykaat) December 28, 2021

اعتذار

وأضافت “لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي .. ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد”.

يذكر أن الإعلان الجديد طرح في مطلع الشهر الجاري، حيث قدم فيه دياب أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، ومن إخراج طارق العريان.

قوائم الأعلى استماعًا

وتصدرت أغنية “كتر من قربك” للنجم المصري عمرو دياب قوائم الأعلى استماعًا عبر تطبيق الموسيقى الشهير أنغامي .. وذلك بعد طرحها بيوم واحد فقط وذلك رغم عدم طرحها في مصر حتى الآن.

وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

حفلة ضخمة

وبالتزامن مع هذا النجاح يستعد دياب ليحيي حفله الضخم على مسرح أبو بكر سالم، يوم غد الخميس، في الثلاثين من ديسمبر .. تحت إدارة المخرج اللبناني المُبدع كميل طانيوس وذلك ضمن حفلات موسم الرياض من تنظيم شركة “بنش مارك” تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ.

وقد نفدت جميع تذاكر الحفل بعد طرحها بساعات قليلة وهذا إن دلّ على شيء يدلّ على انتظار الجمهور لهذه الحفلة بفارغ الصبر.

تصنيف موقع يوتيوب

من ناحية أخرى، واصل “دياب” تصدره لترتيب موقع يوتيوب ميوزيك للفنانين الاكثر استماعًا ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير الأسبوع الماضي.

وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققًا 11 مليون و600 ألف مشاهدة .

وفي سياق آخر، تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى إستماعًا بتطبيق “أنغامي” خلال عام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.