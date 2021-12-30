حمودة: مخصصات الكتاب المدرسي لا تزال في حساب الوزارة

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن “القيمة المالية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي لا تزال في حساب وزارة التربية والتعليم وليست في حساب الوزير، ولم يتم التصرف فيها”.

وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وجه كافة الوزراء بتوضيح أوجه الإنفاق المالي.

وذلك من خلال تقارير رسمية للرد على الهجمة الشرسة الإعلامية التي تستهدف الحكومة، على حد تعبيره.

وأعلن النائب العام في 20 ديسمبر الجاري حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي.

وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.