حبس موظفة مصرفية بتهمة اختلاس رصيد أحد عملاء مصرف الجمهورية

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كشف مكتب النائب العام عن تفاصيل عملية سرقة مليون و800 ألف دينار من حساب مصرفي عائد إلى أحد زبائن مصرف الجمهوري، من قبل موظفة بالمصرف.

وأفاد مكتب النائب العام أن عملية التوصل إلى الجاني. جاء بعد مباشرة وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق بالقضية.

وأوضح، أن النيابة استهلت إجراءاتها بتعيين وجهة الأموال المختلسة. وإثبات العمليات المصرفية التي تمت في شأنها، وتحديد الأشخاص المخولين بالنفاذ إلى منظومة عمل المصرف.

وذكرت، أنه ترتب على هذه الإجراءات إثبات ارتكاب إحدى موظفات المصرف لجريمة الاختلاس. وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به عبر تحويله إلى حسابات مصرفية عائدة إلى أقاربها وقيامها بعد ذلك بسحبه نقدا.

وأكد، أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيق. كما أمرت بحس الموظفين الذين أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي بتخليهم عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة وإعراضهم عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرمة، احتياطياً على ذمة التحقيق.