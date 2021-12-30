الصور يوضح مجريات استجواب أسامة بوراس ونعمان الشيخ

30 ديسمبر، 2021 10:11 م
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الصديق الصور
الصديق الصور

أخبارليبيا24

أكد النائب لعام الصديق الصور أن النيابة العامة استوجبت المتهمين أسامة أبوراس. ونعمان الشيخ لانتحال صفة والكسب غير المشروع.

وأضاف الصور في خطاب موجة لرئيس مجلس النواب. أن إجراءات التحقيق أسفرت إلى توجيه لكل منهما تهمتي الكسب غير المشروع. وممارسة مقتضیات وظيفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من غير أن تكون لكل منهما صفة من السلطة التشريعية.

وأوضح النائب العام. أن النيابة انتهت إلى تقديمهما إلى غرفة الاتهام لإحالتهما إلى محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للوصف والقيد المدرجين بقرار الاتهام.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. باركت في يوليو الماضي الإجراءات المتخذة من النائب العام بخصوص إلقاء القبض على منتحل صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ.

وأهابت الهيئة التابعة لمجلس النواب. والمتمثلة في اللجنة المؤقتة برئاسة الممثل القانوني الوحيد عمر الدليمي، لكافة موظفي الهيئة بعدم الانصياع للإجراءات المتخذة من قبل منتحل الصفة.

وطلبت الهيئة. كافة الموظفين الاستمرار في أعمالهم تحت اشراف اللجنة المؤقتة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنبثقة من مجلس النواب، مؤكدة على عدم إقصاء أي موظف من مهامه.

30 ديسمبر، 2021 10:11 م
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