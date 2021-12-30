الرقابة على الأغذية والأدوية تفرج عن شحنة لقاح فايزر

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، محمد الزيات، الإفراج عن شحنة لقاح فايزر الأمريكي.

والتي وردت إلى ليبيا من الحكومة الأمريكية عبر منظومة كوفاكس.

وقال الزيات في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، الأربعاء، إن شحنة اللقاح تبلغ 1،187،190.

مشيرا أنها وصلت إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة الدولي، وخضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي.

وأوضح الزيات، أن نتائج المخبرية أظهرت بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشرياً.

كما أشار إلى أنه تم منح الاذن لاستخدامه، وسيشرع جهاز الامداد الطبي بتوزيعه على فروعه شرق وغرب وجنوب.