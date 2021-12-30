الرقابة تفرج عن شحنة مليونية من لقاح فايزر

30 ديسمبر، 2021 12:40 ص
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الرقابة في ليبيا تفرج عن شحنة من لقاح فايزر
الرقابة في ليبيا تفرج عن شحنة من لقاح فايزر

أخبار ليبيا24

أعلن، مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، الإفراج عن شحنة لقاح فايزر الأمريكي الموردة إلى ليبيا من قبل الحكومة الأمريكية عبر منظومة كوفاكس.

وقال الزيات، في تصريح لأخبار ليبيا 24، الأربعاء، إن شحنة اللقاح تبلغ مليون و187,190 ألف جرعة.

وأكد الزيات، أن الشحنة خضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي.

وأوضح الزيات، أن نتائج المخبرية أظهرت بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشريا. وأشار إلى أنه تم منح الإذن لاستخدامه، وسيشرع جهاز الامداد الطبي بتوزيعه على فروعه شرق وغرب وجنوب.

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30 ديسمبر، 2021 12:40 ص
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