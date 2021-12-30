الدبيبة: ليبيا تمر بفترة سياسية حرجة

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قال، عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس إن ليبيا تمر بفترة سياسية حرجة في هذه الفترة. جاء ذلك في مستهل كلمته خلال ترأسه لاجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة.

وأضاف، أنه “رغم حالة الإحباط لتعطل الانتخابات، لكن الصراع لا يزال في خانته السياسية وليس الاقتتال والحرب، ونحن منذ أول يوم في الحكومة رفعنا شعار لا للحرب”.

وقال الدبيبة، “لقد تجمعت أسباب عدة للتشويش على الليبيين، والدولة تتعرض إلى حملة شرسة من الإعلام الخارجي لبث الشائعات”.

وأضاف، “نحن في بداية عام جديد، ولذا أوجه بقوة وحزم كل الأجهزة التنفيذية إلى الاستعداد لتنفيذ الخطط المعتمدة في العام 2022، ليكون عام الخير للبلاد بكافة أطياف الشعب وجغرافيته، ويمثل العام الانطلاقة الحقيقية لمشروعات عودة الحياة، لتأتي ثمارها”.

وقال الدبيبة، “عملنا على دعم الاستثمار وحل مشكلات مزمنة أصبحت من الماضي، فضلا عن تحريك عجلة التنمية التي توقفت لسنوات”.

وأضاف، “اليوم بدأت النشاط للدخول في العام الجديد لتحقيق الأهداف وتحريك المشروعات.. استبشروا خيرا في هذا العام، وسيكون نهاية لسنوات المحنة الصعاب”.