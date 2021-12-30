الترهوني: 6 تقارير وردت للنواب تؤكد عدم إجراء الانتخابات حتى في 24 يناير

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب، صباح الترهوني، أن لديهم 6 تقارير من الجهات المختصة، تؤكد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات حتى في 24 يناير.

وأوضحت الترهوني لـ أخبار ليبيا 24، أن الأسباب التي عرقلت أجراء الانتخابات في موعدها السابق 24 ديسمبر الجاري، ستكون قائمة وفقاً للتقارير التي وصلت إلى مجلس النواب من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، بما فيها تقرير اللجنة البرلمانية.

وأضافت الترهوني، أن مجلس النواب استدعى مجلس إدارة المفوضية للجلسة القادمة الاثنين المقبل.

وذلك لمناقشتها في كل ما ورد من تقارير بما فيها تقرير المفوضية نفسها.

وكذلك الطعون والمراكز التي تعرضت إلى سرقة البطاقات والتزوير في الهوية الليبية، فالتقارير دسمه وتحتاج إلى نقاش.

وأشارت الترهوني إلى أن، المفوضية حددت موعداً جديداً للانتخابات دون أن تبلغ مجلس النواب، بحكم أن لديهم شهر واحد فقط بعد تأجيل الانتخابات.

مشيرة أن ذلك يعتبر مخالفا للمادة 43 قانون رقم (1) لسنة 2021.

مؤكدة أن اللجنة البرلمانية لخارطة طريق ستعمل على إعداد مقترح للمرحلة القادمة، والتشاور مع الأطراف المعنية.

وذلك لوضع خارطة طريق جديدة يتم فيها الاتفاق على قاعدة دستورية والاستفتاء على الدستور وتشكيل الدستور.

وختمت عضو مجلس النواب حديثها عن تشكيل حكومة جديدة في حال عدم أجراء انتخابات في 24 يناير القادم.