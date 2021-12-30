أميكرون.. الظهور الأول في ليبيا

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أعلن، المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف أول حالات مصابة بمتحور كورونا “أميكرون” في ليبيا دون أن يوضح عدد ومكان ظهور الحالات المصابة.

وتم اكتشاف المتحور لأول مرة في جنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه نوع مختلف مثير للقلق من فيروس كورونا المستجد.

وأكد، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن اكتشاف أميكرون جاء بعد إجراء اختبار الكشف الخاص به يوم أمس الأربعاء.

كما أكد أنه يتابع عن كثب عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع منذ مدة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المتحور.

دعوة لأخذ اللقاحات لمجابهة أميكرون

وشدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإسراع بتلقي لقاحات كورونا. والالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية نظرا لخاصية الانتشار السريع التي يتميز بها هذا المتحور.

كما أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتوفر التطعيم المضاد لفيروس كورونا في كل مدن ومناطق البلاد.

وفي 26 نوفمبر 2021، أطلقت منظمة الصحة العالمية على المتحور B.1.1.529 صفة متحور مثير للقلق اسمه أوميكرون.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من شهر ديسمبر إن من المرجح أن ينتشر المتحور أوميكرون أكثر من نظيره دلتا.

وأضافت، أنه يتسبب في أعراض أقل حدة مما يجعل اللقاحات أقل فعالية أمامه. لافتة إلى أن معطياتها لازالت غير مكتملة حول المتحور.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فإنه يبدو أن أعراض أوميكرون تشبه أعراض سلالات فيروس كورونا الأخرى. مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وآلام العضلات.