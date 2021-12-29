وليامز تجتمع بعدد من عمداء البلديات وتؤكد على أهمية احترام 2.8 مليون ناخب

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اجتمعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي. مع عدد من عمداء البلديات في ليبيا.

ولفتت وليامز، إلى أن الاجتماع شارك فيه عمداء كل من طبرق والمرج والكفرة وسبها ووادي عتيبة وغات والزاوية والشويرف وادري الشاطئ وبني وليد وسوق الجمعة.

وأشارت، في سلسلة تغريدات على تويتر، إلى تعذر مشاركة عدد من المدعوين للقاء اليوم.

5/1 تشرفتُ اليوم بعقد لقاء عبر الاتصال المرئي مع مجموعة متنوعة من عمداء البلديات من مختلف مناطق ليبيا، شارك فيه عمداء كل من طبرق والمرج والكفرة وسبها ووادي عتيبة وغات والزاوية والشويرف وادري الشاطئ وبني وليد وسوق الجمعة، فيما تعذر مشاركة عدد من المدعوين للقاء اليوم. pic.twitter.com/uoAyJMtVV3 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 29, 2021

وقالت وليامز، إن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع وأهمية احترام إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للانتخابات ويتطلعون لممارسة حقوقهم الديمقراطية في اختيار من يمثلهم وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية كما هي الحال في انتخاب عمداء البلديات.

وأضافت، أنه جرى التطرق إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة وحماية النسيج الاجتماعي في ليبيا.

وقالت إنها أكدت لعمداء البلديات أن لقاء اليوم يرسم لوحة وطنية تعزز المساعي الرامية لمد جسور التواصل بين الليبيين. خصوصا وأن عمداء البلديات هم الأقرب لمواطنيهم وقادرون على تلمس همومهم والتعبير عن تطلعاتهم.

وأضافت، أنه تمت مناقشة جهود تفكيك المركزية ودعم البلديات والحاجة الملحة لتوفير الميزانيات لتتمكن كافة البلديات من تقديم الخدمات العامة للمواطنين. مع التركيز على تسريع الدعم للبلديات في الجنوب الليبي التي عانت ولا تزال تعاني من الحرمان.

وأكدت وليامز، أنها على يقين من أن هذه الجلسة هي أولى محطات التواصل مع عموم عمداء بلديات ليبيا. ولفتت إلى أنه هذه الجلسة سيتبعها عدد من اللقاءات المباشرة والافتراضية في الأيام المقبلة.