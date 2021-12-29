وليامز: الاهتمام الآن ينصب على إجراء الانتخابات وليس مصير الحكومة المؤقتة 

أخبارليبيا24

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. إن الاهتمام الرئيسي ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة المؤقتة.

وأضافت في تصريحات لـ”رويترز” أمس الإثنين، أن معظم الليبيين يريدون نهاية لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها.

وأوضحت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.

وتابعت المستشارة :”أي انتخابات لا بد وأن تُجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي. في إشارة واضحة للدبيبة”.

وقالت وليامز “على الجميع أن يعود خطوة للوراء لفترة معي

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.