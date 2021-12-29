وفاة الممثل السوري محمد الشماط.. أحد أبطال “باب الحارة”

29 ديسمبر، 2021 3:03 م
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محمد الشماط

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، أمس الثلاثاء، وفاة الممثل محمد الشماط الذي اشتهر بدور “أبو مرزوق” في مسلسل باب الحارة، في الولايات المتحدة بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاما.

وعانى “أبو مرزوق” صاحب الأدوار الكوميدية، من المرض في الأشهر الماضية، وبينها إصابته بكوفيد 19، لكنه نجا من تداعيات الفيروس الذي دخل بسببه العناية المركزة قبل شفائه.

إلى هذا، نعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي.

لد الشماط عام 1936، وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

شارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).

من أبرز أدواره “أبو رياح” في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح.

29 ديسمبر، 2021 3:03 م
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مصدر الصورة رئاسة شؤون الحرمين

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