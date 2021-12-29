وفاة الشقيق الأصغر لمارادونا بـ”أزمة قلبية”

أخبار ليبيا 24 – شباب

توفي شقيق دييغو أرماندو مارادونا الأصغر هوغو عن عمر يناهز 52 عامًا بأزمة قلبية في منزله في نابولي .. وهي نفس الطريقة التي توفي فيها أسطورة الأرجنتين العام الماضي.

وتأتي وفاة هوغو بعد عام واحد فقط من وفاة الأسطورة الأرجنتينية في الأرجنتين في نوفمبر 2020 .. حيث توفي دييغو عن عمر يناهز 60 عامًا بعد سلسلة من المشاكل الصحية.

مصاف المشاهير

وتوفي مارادونا بعد معاناته من أزمة قلبية في منزله في ضواحي بوينس أيرس، حيث أكد المقربون منه وفاته.

وارتقى مارادونا إلى مصاف المشاهير من حي فقير في بوينس أيرس لقيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم .. حيث كان يمثل قصة صعود من الفقر للثراء في بلده المهووس بكرة القدم، واكتسب مكانة أيقونية مثل التي كان يتمتع بها تشي جيفارا وإيفيتا بيرون.

موهبة التاريخ

وكانت قمة المجد لمارادونا، أحد أكثر اللاعبين موهبة في التاريخ، عندما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 .. قبل أن يهوي إلى البؤس عندما استبعد من كأس العالم 1994 لتعاطيه المنشطات.

وكان هوغو أيضًا لاعب كرة قدم محترفا، وبدأ اللعب في سن مبكرة جدًا، وقد وقع لنابولي .. حيث كان شقيقه أسطورة في سن 18 عاما، على الرغم من أنه سرعان ما تمت إعارته إلى إسكولي.

فحوصات المستشفى

ولعب لاعب خط الوسط أيضًا لرايو فاليكانو الإسباني ورابيد فيينا النمساوي في مسيرته، لكنه خضع لعملية جراحية روتينية في عام 2018 بعد فحوصات المستشفى.

لكن اللاعب الأرجنتيني السابق عانى من سكتة قلبية وتوفي صباح الثلاثاء، بحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية.

انتخابات نابولي

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن هوغو أنه سيرشح نفسه للانتخابات في نابولي، حيث تعشق جماهير نابولي عائلة مارادونا بعد مسيرة دييغو التاريخية مع نابولي.

وانتقد مارادونا الأصغر أيضًا أولئك الذين ناقشوا وفاة شقيقه، قائلا: ”أخي وأخواتي الآخرون يعانون بسبب كل هؤلاء الناس الذين يخرجون ويتحدثون عن دييغو .. لقد كنا دائما معه ولم نر هؤلاء الناس من قبل. آمل ألا تكون هناك مواقع تواصل اجتماعي في الجنة وأن يستريح دييغو في سلام.

”عائلتنا تريد العدالة، لكن الكثير من الناس يتحدثون عما حدث لدرجة أنهم يربكون الأشخاص الذين أحبوا دييغو. الكل يدعي أنه كان من أصدقائه. لماذا لم يكونوا معه بعد ذلك؟ هذا هو الشيء المذهل. كل من يتحدث عنه في التلفزيون يغضبني، لكن ليس بناته. الآخرون يبحثون فقط عن الشهرة. علمت بوفاة دييغو من ابنتي. عندما خرجت في ذلك اليوم قبل اكتشاف الأمر كان الجميع ينظر إلي بغرابة.

”عندما عدت إلى المنزل اتصلت بي ابنتي وقالت إن عمها قد مات. لا أعرف كيف وصلت إلى المنزل حينها. أخي عمل المعجزات في الملعب“.