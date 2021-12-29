وزير المالية ينفي سريان القانون رقم 4 لسنة 2018

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نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة، صحة ما يتم تداوله في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي نقلاً عن مسؤولين بالحكومة بشأن صدور قرار لسريان القانون رقم “4” لسنة 2018 والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين بحق موظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك إأنها تنأى بنفسها عما يحدث من إثارة الرأي العام بأخبار أبعد ما تكون عن الحقيقية- حسب وصف الوزارة.

في حين طالبت الوزارة في تنويهها كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة التنسيق المسبق مع وزارة المالية. قبل اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على تنفيذ الميزانية العامة دون مراعاة للمركز المالي للدولة.

النقابة العامة لموظفي التعليم العالي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن رفع الإضراب وبشكل كامل. وعودة الموظفين إلى أعمالهم. اعتباراً من الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر وعزت النقابة في بيان لها رفع الإضراب. إلى ما شهدته البلاد من مستجدات وقرارات إيجابية تلبي بعض طموحات موظفي التعليم العالي. حسب وصفها، معبرة عن تطلعها إلى تحسين مستوى الموظفين.

وتابعت النقابة في بيانها القول، إنها تقدر تضحيات كل موظف عان ولا زال يعاني من الظروف المحيطة به ماديا ومعنويا. مجددة التزامها بالاستمرار في المطالبة بحقوق الموظفين التي قالت عنها إنها مسلوبة.

يذكر أن موظفي التعليم العالي أعلنوا الدخول في إضراب عام منذ نوفمبر الماضي، احتجاجا على عدم تضمينهم في القانون رقم 4 لسنة 2018.