عبدالقيوم: عبارة الدبيبة حول اللواتي تأخر زواجهن “انحطاط وسوقية”
أخبارليبيا24
علق الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم، على إعلان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة عن عزمه صرف المليار الثالث لصندوق دعم الزواج.
وقال عبدالقيوم عبر حسابه على “فيسبوك” :”المليار الثالث للزواج في بلد لا توجد به كتب مدرسيه للأطفال”.
وتابع الكاتب متسائلًا :”هل بات الدبيبه يلعب على وتر الغرائز ويدغدغ أحلام المراهقين من أجل التشبث بالسلطة”.
ويضيف عبدالقيوم :”ما جعلني أميل إلى هذه الفرضية ما نقل عنه يوم أمس من قوله عن البنات اللواتي تأخر زواجهن “بالك نزيدوهن في المنحة بيش يتحرك سوقهن!!!”.
وأكد الكاتب :”عبارة مؤلمة وتقطر تخلفاً وانحطاطاً وسوقية والموجع أن تصدر هكذا إهانة عن من يعتبره العالم رئيس “حكومتنا “وخلاصة حوار “النخبة”.
وختم عبدالقيوم منشوره بالقول :”هذه الإهانة صدرت وسط صمت مدفوع الثمن هو الآخر”.