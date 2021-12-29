عبدالقيوم: عبارة الدبيبة حول اللواتي تأخر زواجهن “انحطاط وسوقية”

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علق الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم، على إعلان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة عن عزمه صرف المليار الثالث لصندوق دعم الزواج.

وقال عبدالقيوم عبر حسابه على “فيسبوك” :”المليار الثالث للزواج في بلد لا توجد به كتب مدرسيه للأطفال”.

وتابع الكاتب متسائلًا :”هل بات الدبيبه يلعب على وتر الغرائز ويدغدغ أحلام المراهقين من أجل التشبث بالسلطة”.

ويضيف عبدالقيوم :”ما جعلني أميل إلى هذه الفرضية ما نقل عنه يوم أمس من قوله عن البنات اللواتي تأخر زواجهن “بالك نزيدوهن في المنحة بيش يتحرك سوقهن!!!”.

وأكد الكاتب :”عبارة مؤلمة وتقطر تخلفاً وانحطاطاً وسوقية والموجع أن تصدر هكذا إهانة عن من يعتبره العالم رئيس “حكومتنا “وخلاصة حوار “النخبة”.

وختم عبدالقيوم منشوره بالقول :”هذه الإهانة صدرت وسط صمت مدفوع الثمن هو الآخر”.