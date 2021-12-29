صادرات ميناء الحريقة النفطي تتجاوز الـ70 مليون برميل في 2021

أخبار ليبيا 24 – خاص

تجاوزت صادرات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق في عام 2021 المنصرم أكثر من 70 مليون برميل من النفط الخام.

وجرى شحن الكمية بواسطة 77 ناقلة نفطية منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر 2021. وبلغت صادرات الميناء خلال المدة 70 مليون و 500 ألف برميل من النفط الخام.

وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة بـ 39 مليون و400 ألف برميل تلتها بريطانيا بـ 9 مليون و500 ألف برميل وإيطاليا بـ 9 مليون و200 ألف وفرنسا 6 مليون برميل وهولندا 3 مليون 200 ألف برميل ثم إسبانيا مليون برميل واليونان 500 ألف برميل ثم سنغافورة 500 ألف برميل.

توزيع صادرات ميناء الحريقة حسب شهور سنة 2021:

-يناير: 4 ملايين و600 ألف.

-فبراير: 3 ملايين و600 ألف.

-مارس: 7 ملايين و200 ألف.

-أبريل: 4 ملايين .

-مايو: 6 ملايين و200 ألف.

-يونيو: 6 ملايين و600 ألف.

-يوليو: 7 ملايين و100 ألف.

-أغسطس: 7 ملايين و600 ألف.

-سبتمبر: 5 ملايين.

-أكتوبر: 6 ملايين.

-نوفمبر: 6 ملايين و600 ألف.

-ديسمبر: 6 ملايين.