سيارة رياضية جديدة بشعار “كيا” الجديد

أخبار ليبيا 24

تحولت أنظار الشباب ومحبي المركبات الرياضية هذا العام نحو سيارة “Kia Stinger” الجديدة بتصميمها ومواصفاتها المميزة.

وتميزت المركبة الجديدة لـ كيا عن سيارات “Stinger” التي طرحت العام الماضي.

حيث جاءت بتعديلات شملت تصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية على مقدمة وجوانب الهيكل.

شعار كيا الجديد

كما حصلت على مصابيح أكثر تطورا تعمل بأحدث تقنيات LED، وتزينت واجهتها الأمامية بشعار شركة كيا الجديد.

وجهزت السيارة بمقاعد رياضية جلدية تتسع لخمسة ركاب، كما حصلت على واجهة قيادة متطورة مجهزة بأحدث أنظمة “الملتيميديا”.

وأيضا شاشتين واحدة لمسية في منتصف الواجهة للتحكم بأنظمة الملاحة والكاميرات والعديد من خصائص المركبة.

وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية بواجهات عرض مختلفة.

تحكم عن بعد لتشغيل المحركات

كما زودت السيارة بنظام “Kia Connect” الذي يسمح بتشغيل محركاتها والعديد من تقنياتها عن بعد عبر تطبيق في الهاتف الذكي.

وجهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات.

وعدة أنظمة قيادة من بينها أنظمة قيادة رياضية.

طرحت بعدة محركات

وتطرحها كيا بعدة أنواع من المحركات، محركات T-GDI توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 197 و247 حصانا.

ومحركات T-GDI بسعة 3.3 لتر وعزم 370 حصانا يمنحها تسارعا تضاهي به أفضل السيارات الرياضة حاليا.