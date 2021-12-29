خالد مازن يبحث تأمين الطريق الساحلي مع عضو 5+5 بوشحمة

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بحث وزير الداخلية خالد مازن الثلاثاء مع رئيس وأعضاء لجنة 5+5 لواء “أحمد أبو شحمه” رئيس اللجنه، ولواء “مختار النقاصه”، ولواء “مصطفى يحى”،. ولواء “رضوان الغرارى”، ولواء “علي النويصري” مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية.بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية أخر المستجدات والترتيبات الأمنية للتأمين الطريق الساحلى. ووضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة إلى الجفرة. والتى يجرى العمل حالياً على إزالة مخلفات الحرب والألغام منها من قبل فريق الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة توفير الاحتياجات المطلوبة لانجاح العمل.

واستعرض عضو لجنة الترتيبات الأمنية الإحتياجات المطلوبة لإقامة عدد ثلاثة نقاط تمركزات أمنية ثابتة. بهدف تأمين الطريق العام والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

هذا وأكد الوزير على دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام وزارة الداخلية بتوفير كافة المتطلبات من القوة البشرية. بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى لضمان نجاح عملية تأمين الطريق الذى يمتد لمسافة أكثر من 200 كم.

وحذر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن في الاول من ديسمبر، من استمرار عرقلة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات الليبية.

جاء ذلك في بيان مشترك مع وزير الداخلية ووزيرة العدل، حليمة عبدالرحمن.

وقال مازن: إن “الوضع لم يعد مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي”.

وتابع: “خاصة بعد أن اعتذرت مجدداً اللجنة المشكلة لمحكمة سبها عن النظر في الطعون”.

وذلك في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية، على حد تعبيره.

وأوضح مازن إلى أن الاعتداءات الحاصلة على العملية الانتخابية لم تكن وليدة اليوم.

مشيراً إلى وقوع ما وصفه ببعض الاحتكاكات، والضغوطات على كوادر ومؤسسات الوزارة، في ظل ضبط النفس من قبلها، وتجنبها التصعيد الإعلامي.

مستشهداً بحادثة الاستيلاء على معدات، وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات بمدينة إجدابيا كانت في طريقها لمخازن الوزارة للتوزيع على المراكز.