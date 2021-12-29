حفاوة استقبال من ذوي فرناندو إسبينوزا لدى عودته من ليبيا

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أستقبل المدرس الأمريكي الذي كان محتجزا في ليبيا فرناندو إسبينوزا في مطار جون إف كينيدي الدولي بولاية نيويورك. من قبل ذويه بحفاوة بالغة بعد الإفراج عنه حيثكان محتجزا في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سايويل وربيرغ، إن المدرس احتجر في جنوب ليبيا على خلفية وجوده في أماكن التوتر. إضافة إلى انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، لتتدخل بعد ذلك سفارة الولايات المتحدة ووزارة الخارجية الليبية لضمان عودته إلى بلاده.

وأكدت منصة “حكومتنا” التابعة لوليد اللافي عبر صفحتها في فيسبوك أن إطلاق سراح المدرس الأمريكي فرناندو سبينوزا جاء بتدخّل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.

في حين رفض وربيرغ الخوض في تفاصيل إطلاق سراح المدرس الأمريكي، مشيرا إلى اعتبارات الخصوصية وأنه شأن يتعلق بأمن الدولة وإجراءات عبور الحدود وتفاصيل الإقامة.

في حين اختفى المواطن الأمريكي فرناندو إسبينوزا، وهو مدرس يبلغ من العمر 29 عامًا وغواص سابق في البحرية الأمريكية، في ليبيا في 9 نوفمبر الماضي. بعد خمسة أسابيع من وصوله إلى البلاد لبدء وظيفة جديدة في مدرسة دولية بالعاصمة طرابلس.

وكانت وزارة الخارجية، قالت إن المواطن الأمريكي المذكور دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسا في إحدى المدارس. إلا أن صلاحية التأشيرة الممنوحة له انتهت. فتم إيقافه من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات. ووجوده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة، “رغم تنبيهه عدة مرات”.