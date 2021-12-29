استطلاع | خيبة أمل بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

كان الليبيون يأملون أن تكون الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، عرسا وطنيا وفرصة لا تهدر لإعادة بناء بلادهم بعد سنوات من العنف والدمار .

لكن التجاذبات السياسية وتضارب المصالح وكثرة المتدخلين الخارجيين ونقص التنظيم حال دون تحقيق هذا المبتغى.

خيبة أمل كبيرة شعر بها الليبيون بعد الإعلان عن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية .

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع بشأن السبب وراء تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى .

المشاركة في الاستطلاع

موقع الوكالة على الفيسبوك : 75 مشاركة

موقع الوكالة على التويتر: 5 مشاركة

مجموع المشاركين في الاستطلاع 80 مشاركة

نتائج الاستطلاع

“مجلس النواب”: 24 مشارك بنسبة 30 %

“المفوضية الوطنية للانتخابات”: 15 مشارك بنسبة 18.75 %

” ستيفاني وليامز”: 17 مشارك بنسبة 21.25 %

ويرى أغلب المشاركين في الاستطلاع أن مجلس النواب هو السبب الرئيسي لعرقلة الانتخابات مع الفرق التي ليس لها مصلحة في إجراء الانتخابات .

آراء المصوتين ..

تقول “نجا إسلا” الثلاثة مع بعضهم … النواب لأنه هو من وضع القوانين المعوجة التي جعلت الآلاف يتضاربون ويتقدم .. نريد للانتخابات مما يشتت حتى عقل المواطن من يختار من .. وأدخلت مجرمين مطالبين بها .

كما أن اللوم يقع على المفوضية لأنها لم تكن بالقوة التي تتعدى بها لمجلس النواب .. كان عليها أن تعلن أسماء المرشحين لبدء التصويت … شاء من شاء وأبى من أبى بعد إصدار القوانين لا يحق للنواب التواجد .

إضافة إلى ستيفاني والمجتمع الدولي عامة الذين رضوا بالأمر الواقع في تأجيل الانتخابات واكتبوا بالشعار .

وأوضحت “عجلت إليك لترضى” أن الثلاثة متفقين على خراب بيوت الليبيين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”

حسام أبوزيد يقول “حسبي الله ونعم الوكيل يارب .. في كل من سعى وراء تأجيل الانتخابات، وهم ناس مطلوبة للعدالة وسراق وقطاعين طرق، حسب قوله .

وذكرت “توليب توليب” الثلاثة معا هم السبب .. خاصة المبعوثة جاءت لتكمل عقاب الخراب الذي بدأت به من قبل حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم .

وتابع “خالد بن موسى” لا نريد نفس الوجوه عشر سنوات دل ومهانة وسرقات سحقا لهم ولمن يصفق لهم .

وأكدت “نجاة الطرابلسي” أن وراء التأجيل هي الشيخة ستيفاني .. لو كان عندهم رغبة ملحة في حل المشكلة بكل يسر تحل ولكن الاستمرار في الفوضى والصراع هذا مبتغاهم .. كما يحدث في العراق من تاريخ سقوط بغداد إلى الآن لم تشهد العراق اي نوع من الاستقرار والهدوء.