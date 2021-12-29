بدون شريحة.. تسريبات عن هواتف آيفون 15

كشفت تسريبات حديثة عن أبرز ملامح هاتف أبل المقبل آيفون 15، على الرغم من أنه من المنتظر الكشف عنه عام 2023.

فقد نقل موقع “gsmarena” عن مدونة برازيلية قولها إن هذه التسريبات تحدثت عن سلسلة هاتف “آيفون 15” على الرغم من أن أبل تستعد لإطلاق سلسلة هواتف “آيفون 14” خلال شهر سبتمبر من العام المقبل.

ووفقا للتسريبات، من المرجح أن تأتي هواتف آيفون 15 برو دون فتحة مخصصة للشريحة SIM، حيث تعتمد هذه الإصدارات بشكل كامل على تقنية eSIM للاتصال.

كما من المنتظر أن تدعم آيفون 15 برو اثنين من شرائح eSIM، ما يعني السماح للمستخدم بالاتصال باثنين من شبكات المحمول في نفس الوقت.

يشار إلى أن توجه أبل لإزالة فتحة SIM من سلسلة آيفون 15 يأتي ضمن الخطوات المتوقعة من الشركة، وهو ما كشفت عنه تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة أكدوا فيها اعتزامهم تطوير هواتف آيفون دون أي منافذ.