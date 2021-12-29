النويري يلتقي بوشناف في طرابلس

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، لقاء بمستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، وذلك لمناقشة عديد الملفات والقضايا الراهنة، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وتناول اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بطرابلس ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وبحث النويري وبوشناف أبرز الملفات المتعلقة بالأمن القومي والانعكاسات المترتبة عليه بسبب تعثر الانتخابات بموعدها.

واتفق الطرفان على ضرورة توافق كافة الأطراف الليبية على خارطة طريق من شأنها إنجاح العملية الانتخابية.

وأيضا ضمان قبول نتائجها من خلال معالجة كافة العوائق التي حالت دون إجرائها في موعدها السابق.

وتناول اللقاء جملة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتأثيرها على الأمن القومي الليبي.

وأيضا آليات الحلول الممكنة واللازمة لمعالجتها.