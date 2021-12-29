المنفي يبدأ جولة “لقاءات مغلقة” في طبرق للبحث عن حل توافقي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بشكل مفاجئ إلى مدينة طبرق لإجراء سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب .. وذلك بحثاً عن حل توافقي بشأن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت صحيفة الساعة 24 إن اللقاءات التي يعقدها المنفي مغلقة وغير معلنة، وتستهدف البحث عن حل يرضي كل الأطراف.

خريطة الطريق

وفيما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سباق موعداً جديداً لإجراء الانتخابات يوم 24 يناير المقبل .. وعلّق رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، الثلاثاء، الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، إلى الأسبوع المقبل .. بعدما بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب مع لجنة خريطة الطريق، آليات عمل اللجنة، لوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

آليات عمل اللجنة

وجاء ذلك وسط دعوات من جانب عدد من النواب، للمساءلة المفوضية العليا للانتخابات .. على خلفية ما وصفها البرلمان بـ ”تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة بوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة .. للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب.

استدعاء المفوضية

وكان المجلس قرر الإثنين استدعاء إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساءلتها بشأن العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من الشهر الجاري.

وكان 125 مترشحاً لانتخابات مجلس النواب أصدروا بياناً مشتركاً، الثلاثاء، بعد صدور قرار مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

نشر القوائم

وطالب المترشحون باعتماد يوم 24 يناير 2022 موعدا للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية .. ويوم 6 مارس 2022 موعدا للتصويت في الجولة الثانية متزامنة مع الانتخابات التشريعية.

ودعوا إلى نشر القوائم الأولية للمترشحين في الانتخابات البرلمانية والقوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين.

الوقوف على مسافة واحدة

واعتبر المترشحون أن ”المعرقل الحقيقي هو من يحاول تمديد أمد الفوضى في ليبيا ويرفض إعطاء الليبيين حقهم في انتخاب من يمثلهم“.

وكان محمد المنفي أكد في وقت سابق أن المجلس لم يدخر جهدا لتوحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد.

وكما أكد حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.