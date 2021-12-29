“الصياد تحول إلى فريسة”..في ليبيا أصبح الإرهابيين مطاردين ملاحقين ولا مكان لهم

أخبارليبيا24 – إرهاب

في مطلع ديسمبر الجاري تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على إرهابي يتبع تنظيم “داعش” في مدينة صبراتة غربي البلاد.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي إلقاء القبض على الإرهابي محمد التواتي، وهو من مواليد مدينة صبراتة، انضم لتنظيم “داعش” الإرهابي أواخر عام 2015.

وعانت ليبيا في السنوات الماضية من المحاولات الحثيثة للتنظيمات الإرهابية للسيطرة على البلاد وتحويلها إلى إمارة تابعة لدولتهم المزعومة.

واستغلت تلك التنظيمات الفراغ الأمني عقب ثورة فبراير في 2011 وتوافد على البلاد الإرهابيين من كل حدب وصوب.

الإرهابي العمروسي

وكشف جهاز الأمن الداخلي. أن المتهم كان هو المسؤول عن الإرهابي إدريس العمروسي الذي نفذ العملية الانتحارية بفندق “كورنتيا” بالعاصمة طرابلس، منذ وصوله قادما من تونس عبر مدينة الجميل.

وأكد الجهاز أن التواتي تسلم الانتحاري العمروسي من الإرهابي التونسي، عمر بشير عمر عزالدين المسؤول عن نقل الإرهابيين عبر ليبيا وتونس.

وذكر جهاز الأمن الداخلي أن المقبوض عليه التواتي تولى مسؤولية إعداد العمروسي لتنفيذ الهجوم وتسكينه خلال الفترة التي سبقت العملية.

أمعنت التنظيمات الإرهابية في ارتكاب الجرائم في حق الليبيين الذين قالوا كلمتهم برفض وجودها في ليبيا، وقاوموها بكل ما استطاعوا وخرجوا في مظاهرات لرفضها وللمطالبة بالدولة المدنية التي لاطالما حلموا بها.

القيادي الدباشي

وكشف الإرهابي في اعترافاته عن علاقته بالقيادي في “داعش”، عبد الله الدباشي. الذي كلفه بمهام سرية تخص التنظيم. علما بأن الدباشي كان مسؤولا عن عدد من العمليات الإرهابية داخل مدينة صبراتة.

كما أن تنظيم داعش انتشر بصبراتة بين عامي 2014 و2016. حيث أقام بها عدد من الدوواين ومراكز التدريب لعناصره الجديدة من عدة دول أفريقية وأسيوية، إلا أن المدينة انتفضت ضد تواجد التنظيم وطردته.

اقتحام السجون

وفي أبريل 2020 ، سيطرت مليشيات المنطقة الغربية على صبراتة واقتحموا سجونا كان يحتجز فيها عناصر وقيادات تنظيم “داعش”، وأطلقوا سراحهم.

وتشير تقارير أمنية أن قيادات التنظيم النشطين بليبيا، عناصر حررتها مليشيات المنطقة الغربية من سجون صبراتة في أبريل 2020.

بالإضافة إلى فلول التنظيم الفارة من الشرق البلاد وسرت، وأعداد ممن تم إطلاق سراحهم من سجن ميليشيا الردع في طرابلس. للمشاركة في القتال ضد الجيش.

اليوم ليبيا تحررت من التنظيمات الإرهابية بشكل نهائي وباتت البلاد أكثر أمنًا وأمانًا، وعادت إليها الحياة بعد أن سادها الظلام والخوف ورائحة الدم.