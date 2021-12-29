الحكومة تسعى لتأسيس صندوق لدعم الإعلاميين

أخبار ليبيا 24

قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، إن حكومة الوحدة الوطنية بصدد تأسيس صندوق دعم الإعلاميين لتمويل المبادرات الإعلامية ورفع مستوى القطاع.

جاء ذلك في تصريح له، أمس الثلاثاء، عبر منصة حكومتنا وذلك خلال زيارته لمقر الهيئة العامة لرصد الخطاب الإعلامي.

واعتبر اللافي أن ما تشهده الهيئة هي نقلة حقيقية في إعادة تنظيم قطاع الإعلام.

مشيرا إلى تقديمها تدريبا مهما للشباب الراصدين للمحتوى الإعلامي.

وأكد اللافي أن الهيئة الهيئة ستتابع المحتوى على الوسائل الإعلامية المختلفة.

وتابع: “سيكون لدينا في ليبيا للمرة الأولى تقارير حول الملاحظات المهنية في هذا المحتوى، ليؤسس وجود قانون في المستقبل حول تنظيم الإعلام”.

مشيرا إلى أن التعاون في هذا الإطار سيكون مع هيئة الإعلام المستقلة في تونس، وستنطلق قريبا في إصدار التقارير الدورية.

وقال: “نحن في الحكومة سنلتزم بتوفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية بحيث يكون هناك راصد للإخلال والأخطاء في الإعلام”.