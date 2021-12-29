عمرو دياب يحرض على التحرش بالنساء وتصويرهن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد رواد التواصل الاجتماعي الفنان المصري عمرو دياب بسبب إعلانه الأخير الذي قدمه لشركة سيارات شهيرة .. معتبرين أن الإعلان “تحريض على التحرش”.

في الإعلان يظهر عمرو دياب وهو يقود السيارة، وتمر فتاة من أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها .. ثم يقوم بتصويرها بخاصية جديدة توفرها السيارة الحديثة، ويعرض الصورة على هاتفه المحمول .

تصوير دون علم

الأمر الذي اعتبره المتابعون “تحريضًا على التحرش بالسيدات، من خلال تصويرهن دون علمهن، ويمكن أن يتطور الأمر إلى ابتزازهم”.

وأشاروا إلى أن هذه سقطة كبيرة من مسيرة فنان كبير بحجم الفنان عمرو دياب، الذي يتمتع بشعبية كبيرة تتعدى الوطن العربي .

في بلد ٩٩٪ من الستات بيتم التحرش بيها- في الشوارع من المارة واللي سايقين عربيات-وتصويرها من غير رضاها ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في فريق عمل كامل شاف ان دا اعلان حلو. pic.twitter.com/xPRxU0Dlxi — KilljoyKaat (@killjoykaat) December 28, 2021

كما تعرضت الشركة الشهيرة لهجوم حاد من المغردين للسبب نفسه، وسط توقعات لتعرضها لخسائر مادية بسبب هذا الهجوم.

يشار أن الإعلان طرح في مطلع الشهر الجاري، ويقدم عمرو دياب خلاله أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر .. وألحان محمد يحيى، ومن إخراج طارق العريان.

الأعلى استماعًا

وتصدرت أغنية “كتر من قربك” للنجم المصري عمرو دياب قوائم الأعلى استماعًا عبر تطبيق الموسيقى الشهير أنغامي .. وذلك بعد طرحها بيوم واحد فقط وذلك رغم عدم طرحها في مصر حتى الآن.

وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

حفلة ضخمة

وبالتزامن مع هذا النجاح يستعد دياب ليحيي حفله الضخم على مسرح أبو بكر سالم، يوم غد الخميس، في الثلاثين من ديسمبر .. تحت إدارة المخرج اللبناني المُبدع كميل طانيوس وذلك ضمن حفلات موسم الرياض من تنظيم شركة “بنش مارك” تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ.

وقد نفدت جميع تذاكر الحفل بعد طرحها بساعات قليلة وهذا إن دلّ على شيء يدلّ على انتظار الجمهور لهذه الحفلة بفارغ الصبر.

تصنيف موقع يوتيوب

من ناحية أخرى، واصل “دياب” تصدره لترتيب موقع يوتيوب ميوزيك للفنانين الاكثر استماعًا ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير الأسبوع الماضي.

وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققًا 11 مليون و600 ألف مشاهدة .

وفي سياق آخر، تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى إستماعًا بتطبيق “أنغامي” خلال عام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.