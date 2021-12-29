البعثة الأممية تطالب بموعد واقعي للانتخابات وترحب بلقاء بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحديد ”موعد واقعي“ للانتخابات المرتقبة، مرحبة في الوقت نفسه باللقاء الذي جمع مؤخرا في مدينة بنغازي .. كل من المشير خليفة حفتر، ووزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، ونائب رئيس حكومة ”الوفاق“سابقا.

جاء ذلك، في لقاء جمع القائم بأعمال رئيسها، والمرشح الرئاسي ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقا أحمد معيتيق أمس الثلاثاء .. وفق بيان نشرته البعثة على صفحتها في ”فيسبوك“.

التغلب على الجوانب القانونية

ونقل البيان عن زينينغا، تأكيده على أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية، والتغلب على الجوانب القانونية .. والتحديات السياسية التي واجهتها وتحديد موعد واقعي للانتخابات، بما يلبي توقعات 2.8 مليون ليبي قيدوا أسماءهم للتصويت.

ونوه منسق البعثة بالاجتماع الأخير في بنغازي بين الأطراف الليبية الرئيسية والذي ركز على المصالحة وتوسيع هذا الحوار.

مبادرة إيجابية

واعتبر أن الاجتماع يشكل مبادرة إيجابية ومرحب بها كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية وتهيئة مناخ يفضي إلى السلام، وانتخابات شاملة ذات مصداقية وحرة ونزيهة.

ومنذ أسبوع التقى مرشحين للرئاسة في مدينة بنغازي، في اجتماع لافت شددوا على أن ”المصالحة الوطنية باتت خيارًا وطنيًا جامعًا لا تراجع عنه“.

إعادة توزيع الأوراق

وطرح اللقاء بين المشير خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ونائب رئيس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق .. تساؤلات عن دلالاته السياسية، وما إذا كان يمثل بداية لإعادة توزيع الأوراق في المشهد الليبي.

وأكد ”خليفة حفتر، وفتحي باشاغا، وعارف النايض، وأحمد معيتيق، والشريف الوافي، وعبدالمجيد سيف النصر، ومروان عميش“ .. في بيان تلاه المترشح الرئاسي، فتحي باشاغا، في ختام اجتماعهم، على ”استمرار التنسيق والتواصل .. وتوسيع إطار هذه المبادرة لجمع الكلمة ولم الشمل الليبي“.

توحيد الجهود

وذكر باشاغا، أن ”الاجتماع جاء بدعوة كريمة من خليفة حفتر، بهدف توحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام .. واحترامًا لإرادة 2 ونصف مليون ناخب ليبي الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وناقش الاجتماع، الذي يعقد للمرة الأولى، آخر تطورات العملية الانتخابية، وآليات سد الفراغ السياسي، بعد تاريخ 24 ديسمبر الجاري، الموعد المفترض للانتخابات.