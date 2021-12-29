أبل تعين موظف سابق في شركة ميتا لخبرته فالواقع المعزز

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كشفت تقارير أن شركة “أبل” الأمريكية قامت بتعيين أحد موظفي شركة “ميتا” فيسبوك سابقا الرائدين ‏في مجال “الواقع المعزز”.

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وعينت الشركة، أندريا شوبرت، الذي كان يشغل في السابق منصب رئيس الاتصالات والعلاقات العامة الرائدة في منتجات الواقع المعزز بشركة ميتا. وفقا لما أفاده مراسل شبكة “بلومبرغ”، مارك جورمان، بحسب موقع “ذا فيرج“.

كما يشير حساب شوبرت على موقع التوظيف “لينكد إن” إلى أنه ظل يعمل في شركة “ميتا” منذ ما يقرب من 6 سنوات.

ويرجح مراسل بلومبرغ، مارك جورمان، أن شركة أبل بتعيينها لأندريا شوبرت. فإنها تقترب من إطلاق أول سماعة رأس “واقع معزز” من تطويرها.

وكانت نظارة الواقع المعزز “أوكولوسكويست 2” من شركة ميتا من أكثر المنتجات مبيعا في أمريكا في يوم التخفيضات العالمي الجمعة السوداء. كما تصدر تطبيق “أوكولوس” متجر “أبل” في أمريكا بيوم عيد الميلاد. وأصبح التطبيق المجاني الأول عل متجر “غوغل بلاي”.

وعلى الرغم من السرية التي تفرضها شركة “أبل” على تفاصيل أول سماعة “واقع معزز” لها. فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن تكلفتها قد تصل إلى 3000 دولار أمريكي، ويتوافر معها مستشعرات ثلاثية الأبعاد لتتبع اليد. ومن المتوقع أن يتم إزاحة الستار عنها في وقت ما خلال العام المقبل 2022.

وأعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية، الخميس، عن تطويرها “سوار معصم لليدين” يمكنه التحكم في نظاراتها لـ”الواقع المعزز”. التي من المتوقع طرحها بالأسواق خلال العام الجاري.