مواجهات قوية لممثلي ليبيا في مجموعات الكونفيدرالية
أخبارليبيا24
أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أجريت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي بمصر عن مواجهات مثيرة لممثلا ليبيا الاتحاد والأهلي طرابلس.
وكانت القرعة قد أوقعت ممثل ليبيا الاتحاد في المجموعة الثانية رفقة الفائز من مباراة شبيبة القبائل ورويال ليوبارد، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وشبيبة الساورة الجزائري.
وجاء الأهلي طرابلس ممثل ليبيا الآخر في مجموعة قوية إلى جانب الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبيـي وبيراميدز المصري.
وستبدأ مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية في 11 فبراير ، على أن تنتهي في 2 أبريل 2022.
الأولى 11 – 12 فبراير 2022
الثانية 18 – 19 فبراير 2022
الثالثة 25 – 26 فبراير 2022
الرابعة 11 – 12 مارس 2022
الخامسة 18 – 19 مارس 2022
السادسة 1 – 2 أبريل 2022