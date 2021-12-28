مواجهات قوية لممثلي ليبيا في مجموعات الكونفيدرالية  

28 ديسمبر، 2021 3:46 م
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ممثلي ليبيا في مجموعات الكونفيدرالية  
ممثلي ليبيا في مجموعات الكونفيدرالية  

أخبارليبيا24 

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أجريت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي بمصر عن مواجهات مثيرة لممثلا ليبيا الاتحاد والأهلي طرابلس. 

وكانت القرعة قد أوقعت ممثل ليبيا الاتحاد في المجموعة الثانية رفقة الفائز من مباراة شبيبة القبائل ورويال ليوبارد، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وشبيبة الساورة الجزائري. 

وجاء الأهلي طرابلس ممثل ليبيا الآخر في مجموعة قوية إلى جانب الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبيـي وبيراميدز المصري.  

وستبدأ مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية في 11 فبراير ، على أن تنتهي في 2 أبريل 2022. 

الأولى 11 – 12 فبراير 2022 

الثانية 18 – 19 فبراير 2022 

الثالثة 25 – 26 فبراير 2022 

الرابعة 11 – 12 مارس 2022 

الخامسة 18 – 19 مارس 2022 

السادسة 1 – 2 أبريل 2022 

28 ديسمبر، 2021 3:46 م
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