مواجهات قوية لممثلي ليبيا بالكونفيدرالية الأفريقية
أخبارليبيا24
أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أجريت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي بمصر، عن مواجهات مثيرة لممثلي الكرة الليبية، فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس.
وأوقعت الاتحاد في المجموعة الثانية رفقة الفائز من مباراة شبيبة القبائل ورويال ليوبارد، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وشبيبة الساورة الجزائري.
وجاء الأهلي طرابلس ممثل ليبيا في مجموعة قوية إلى جانب الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبيـي وبيراميدز المصري.
وستنطلق مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية في 11 فبراير 2022 على أن تنتهي في 2 أبريل من نفس العام.