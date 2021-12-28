مواجهات قوية لممثلي ليبيا بالكونفيدرالية  الأفريقية

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أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أجريت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي بمصر، عن مواجهات مثيرة لممثلي الكرة الليبية، فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس.

وأوقعت الاتحاد في المجموعة الثانية رفقة الفائز من مباراة شبيبة القبائل ورويال ليوبارد، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وشبيبة الساورة الجزائري.

وجاء الأهلي طرابلس ممثل ليبيا في مجموعة قوية إلى جانب الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبيـي وبيراميدز المصري.

وستنطلق مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية في 11 فبراير 2022 على أن تنتهي في 2 أبريل من نفس العام.