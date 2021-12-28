“محمد” شقيق الشهيد يوسف مصباح: الشهداء ضحوا بأنفسهم لتطهير ليبيا من الإرهاب وعودة الأمن والأمان فلا تنسوهم

أخبارليبيا24- تقرير

ملاحم كثيرة سجلها الليبيين أثناء معارك التحرير من سيطرة التنظيمات الإرهابية التي حاولت السيطرة على البلاد وتحويلها إلى إمارة في دولتهم الإرهابية المزعومة.

محمد مصباح يوسف شقيق الشهيد يوسف مصباح من سكان مدينة البيضاء، يقول :”أخي رحمه الله عسكري في الكتيبة (212) سالم رحيل، تخرج في أول دفعة عام 2013 في مدينة الأبيار”.

محمد يواصل والدموع في عينيه :”ذهب يوسف إلى محاور مدينة درنة قبل شهر رمضان بأربعة أيام، عام 2018 رغم أني طلبت منه أن يصوم معنا ويذهب للمحاور بعد شهر رمضان إلا أنه أصر على الالتحاق برفاقه”.

ويضيف وهو بالكاد يستطيع الحديث :”ثالث أيام رمضان أثناء تناول وجبة الإفطار، حيث كان معي صديقي وجاري رن هاتفي فأجبت فإذا بالمتصل يسأل: يوسف معي؟ فقلت كلا أنا أخوه، وعاد وسألني هل لايزال يوسف في درنة، قلت نعم”.

استخدم الإرهابيين كل الجرائم البشعة من أجل السيطرة على ليبيا، وقام بتوثيقها لأنه ظن أنها ستسهم في إنزال الرعب فبي قلوب الليبيين مايسهل لهم السيطرة على البلاد، وتأثرت حياة الليبيين من كافة مناحي الحياة بسبب سيطرتهم على بعض المدن والمناطق.

ويواصل محمد :”هذا الاتصال لم يريحني وأدخل القلق في نفسي، وبعدما قمت بإيصال صديقي وتوجهت لأخي أحمد لأعطيه وجبة إفطاره حيث أنه كان في العمل، اتصل بي جاري وطلب مني الحضور للبيت ليعلمني بأن هناك مشكلة وقعت في البيت، عدت مسرعًا لأفهم مايجري”.

ويقول شقيق الشهيد :”وصلت البيت ورأيت الناس مجتمعين عند باب بيتنا والباب مفتوح دخلت مسرعًا، وقابلتني أمي وهي تبكي وتقول لي يوسف مصاب وتم نقله إلى المستشفى، ذهبت بسرعة إلى المستشفى ولا أعلم كيف وصلت هناك”.

يتابع محمد :”في المستشفى وجدت أحد رفاقه وقال لي إن يوسف بخير وهناك تشابه أسماء فقط، قلت له آمل ذلك إلا أني لم ارتاح ولم أطمأن، وبدأت رحلة انتظار، وكل من يأتي يخبرني بان المصاب ليس أخي يوسف”.

ويضيف :”طالت مدة الانتظار حتى جاء أحد رفاقه وقالي لي “أخيك يوسف أعطاك عمره الله يرحمه ويسامحه”، لم أصدق حينها لكن امر الله وقع، اللهم ارحمه واغفر له وكان ذلك في مايو 2018”.

ويقول :”أبلغوني أنه عند صلاة العصر كان أخي يوسف ومن معه يوصلون الإفطار إلى بعض رفاقهم في منطقة “حوشين بوزيدان” وهم في الطريق انفجر لغم في سيارتهم استشهد على إثره يوسف ومن معه”.

ويواصل محمد حديثه :”بقينا ننتظر وصول جثمان أخي ورفاقه إلى غاية الساعة الثانية أو الثالثة صباحًا”.

يتابع شقيق الشهيد :”آمل من الدولة أن تلتفت إلى الشهداء بصفة عامة، أتمنى أن يتم الاهتمام بهم لأنهم ضحوا وقاتلوا وهم على مبدأ واحد وهو تحرير البلاد من الإرهاب وأن تعود ليبيا أمن وأمان أتمنى ألا ينسوا ولا ينسى حقهم”.

ويضيف :”تعرضت أنا كذلك لإصابات أثناء تأدية عملي “شرطي مرور” في تفجير استهدف الغرفة المخصصة لنا في مفترق إدارة المصارف في وسط المدينة”.

ويقول محمد :”أصبت حينها أنا ورفيقي ونقلت للعلاج في الأردن وأجريت عملية على أذني التي لازلت أعاني من مشاكل في السمع بسببها ورجلي اليمنى كسور وشظايا، وأحتاح للمراجعة ورغم محاولاتي إلا أني لم أتحصل على فرصة للذهاب بسبب حجج كثيرة”.