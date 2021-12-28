(مايويس21) الناقلة النفطية الأخيرة في 2021 من طبرق إلى الصين

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الثلاثاء أن الناقلة النفطية (مايويس21) رست اليوم بالميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة النفطية سوف تشحن 600 ألف برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة الأخيرة لشحن النفط الخام في عام الجاري 2021.

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل .

وأكد المصدر. أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.