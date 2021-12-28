السايح : مئات المترشحين من أصحاب السوابق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن هناك مئات المترشحين لمجلس النواب من أصحاب السوابق .. فضلاً عن وجود 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المرشحين للرئاسة.

وقال السايح في تصريح لقناة ”ليبيا تنتخب“ إن جرائم أصحاب السوابق من المترشحين تتنوع بين الخطف والسرقة والمخدرات والزنا.

11 حالة تزوير

وأشار إلى اكتشاف المفوضية 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المرشحين للرئاسة .. و“مع ذلك فإن القضاء أنصفهم لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع“.

وأكد أن المفوضية تواصلت مع عدد من المواطنين وأكدوا أنهم لم يزكوا المرشحين الذين قدموا أسماءهم كمزكين .. مضيفاً ”لا نستطيع تحمل مسؤولية أن نقدم مزورين للشعب الليبي ليترشحوا على منصب رئيس الدولة“.

عدد التزكيات كبير

وأوضح أن هناك مترشحين قاموا بتصوير قوائم الناخبين التي نشرت في المراكز الانتخابية وقاموا باستخدام بياناتهم دون الرجوع إليهم .

ولفت إلى أن أكثر من 50% من المترشحين للانتخابات الرئاسية تقدموا في آخر يومين .. ونحن نستغرب من أين تحصلوا على هذا العدد من التزكيات.

القوة القاهرة

واعتبر أن مصطلح القوة القاهرة هو مصطلح متداول في العملية الانتخابية، ويعني أي عوامل تعيق استكمال العملية الانتخابية .. قائلاً: تفاجأنا بإعادة القضاء للمترشحين بأوراق مزورة.

وكشف السايح عن تعرضه للكثير من المضايقات في عمله، منها ”ما حصل من تهديد أمام المجلس الأعلى للقضاء و اعتبرناها تصرفات فردية .. تجاوزناها في سبيل مصلحة ليبيا“ .

وتوقع السايح في حال أجريت الانتخابات أن حدوث تنافس على المقاعد النيابية سيتسبب باندلاع أعمال عنف .. مشيرًا إلى أن عدد المترشحين الكبير سيتسبب في تشتيت أصوات الناخبين.

الطعون والرد

ودافع عن عمل المفوضية مؤكداً أنها نجحت في مسؤوليتها، وقال إن القضاء والحكومة والنواب كشركاء يتحملون المسؤولية الأكبر عن تأجيل الانتخابات.

وأشار إلى أن ”القانون حدد الرد على الطعون بـ72 ساعة .. وفي أول يوم قُدم 25 طعنا، وقضي فيها في نفس اليوم“.

وبين السايح أن المفوضية لم تستطع التعامل مع الطعون والرد عليها خلال هذا الوقت الضيق، وكل الطعون نظرت من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظر القضاء إليها من ناحية الموضوع لوافق المفوضية في قرارها.

وقدمت المفوضية الأربعاء الماضي مقترحاً إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير بدلًا من 24 من الشهر نفسه.

وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.