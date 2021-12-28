عودة الصقور من ملعب امساعد بنقاط ثمينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عاد فريق الصقور مضفراً بفوز ثمين من ملعب امساعد بفوزه على مضيفه فريق الاندلس بهدفين مقابل هدف.

وتأتي هذه المباراة ضمن مسابقة الدرجة الأولى، والتي انطلقت بعدد من الملاعب، وكانت دقائق الشوط الأول قد انتهت بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني نجح فريق الصقور من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه “إبراهيم العبيدي” .

ومن علامة الجزاء أضاف “طارق اسكنيس” لاعب الصقور من تسجيل الهدف الثاني .. وقبل نهاية المباراة سجل لاعب الاندلس “حافظ بوسيف” هدف الأندلس الوحيد.

وبهذه النتيجة ينجح الصقور في إضافة أول ثلاث نقاط ثمينة في رصيده .

وأدار اللقاء الحكم “مصطفى الدرسي” وساعده كل من”هشام اشتيوي” و”سالم المراكبي” وحكم رابع “علي الجارح” وراقب اللقاء “توفيق الصاوي”.

وفي نفس المجموعة خسر فريق مختار طبرق وعلى ملعبه أمام ضيفه قيروان مسه بهدفين دون رد .