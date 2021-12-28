شروط جديدة لدخول الأراضي التونسية

أخبار ليبيا24

أعلنت، الخطوط الجوية التونسية، اليوم الثلاثاء، عن شروط دخول التراب التونسي بالنسبة للوافدين على البلاد، وذلك وفقا لقرار السلطات التونسية.

وأوضحت، أنه يتعين على جميع المسافرين إلى تونس إظهار جوازات أو شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقالت إنه بالنسبة لغير المقيمين من التونسيين والأجانب الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، إلزامية تقديم شهادة استكمال التلقيح ضد الفيروس بعد 28 يوما من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات.

وأضافت، أنه كما يتعين إظهار تحليل ”بي سي آر” سلبي لا تتجاوز مدّته 48 ساعة عند القيام بعملية التسجيل في المطار ببلد القدوم.

وفيما يتعلق بالإجراء الثاني فيتعلق بإجبارية إظهار تحليل ”بي سي آر” سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند التسجيل، لكل الوافدين بداية من 6 سنوات.

ويتعلّق الإجراء الثالث بإجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم.

ويخصّ هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد التونسية.

وبيّنت أن الحجر يكون على نفقتهم وتشمل الكلفة مصاريف التنقل والإقامة ومعاليم ”تحليل البي سي آر” (في اليوم الأخير من الحجر). وفي صورة إيجابية التحليل يتم نقل الشخص المعني إلى مركز عزل لحاملي الفيروس ويتحمل النفقات طيلة مدة العزل.

ويتمثل الإجراء الرابع في إخضاع الوافدين على تونس لاختبار سريع أو تحليل ”بي سي آر”. يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفين للتطعيم.

وبيّنت أنه سيكون حسب الوجهات، حيث سيتم بصفة عشوائية بالنسبة لبعضها، ولكل الوافدين لبعض الوجهات الأخرى.

وذكرت أنه في حال كان التحليل إيجابيا يتم إخضاع الشخص المعني إلى العزل بأحد المراكز المخصصة للغرض. وسيتحمل تكاليف الإقامة إذا كان غير مستوف للتلقيح وعلى نفقة الدولة التونسية للملقحين بشكل كامل.