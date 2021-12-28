بنزيما يغيب عن التشكيلة المثالية لمنتخب أوروبا

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تقدم النجم البرتغالي، مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي التشكيلة المثالية لمنتخب أوروبا لكرة القدم لعام 2021 .. فيما غاب عنها نجم ريال مدريد الفرنسي “كريم بنزيما”.

ودخل التشكيلة المثالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لعام 2021، أربعة من لاعبي منتخب إيطاليا “الآتزوري” حامل لقب بطل الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وهم: حارس المرمى جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، والمخضرمان جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي، ثنائي خط دفاع نادي يوفنتوس، وجورجينيو لاعب خط وسط فريق تشيلسي.

التشكيلة المثالية

وجاءت التشكيلة المثالية لمنتخب أوروبا للعام 2021، كالآتي:

حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

لخط الدفاع: البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الإيطالي جورجيو كيلليني (يوفنتوس)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي).

خط الوسط والهجوم

لخط الوسط: الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

لخط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

واختير الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، كمدرب لمنتخب أوروبا للعام 2021.

محاولة ابتزاز

وكانت محكمة فرنسية، قضت بحبس مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ .. وذلك بعد إدانته في قضية “محاولة ابتزاز” زميله السابق بالمنتخب “ماتيو فالبوينا” كما قررت المحكمة تغريم المهاجم الدولي 75 ألف يورو.

ولم يحضر بنزيما، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى المحكمة، والذي سيطعن على إدانته بالابتزاز .. وفيما أشار المدعون إلى أن بنزيما شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.

يذكر أنه من المقرر أن يشارك مع فريقه الإسباني في مواجهة شريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم.