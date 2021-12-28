بليحق: جلسة النواب عقدت بنصاب 110 نائب

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بحضور 110 نائب عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف “فوزي النويري” وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه”.

وفي بيان للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي للبرلمان.أكد بليحق مساء الثلاثاء، أنه تم خلال جلسة، اليوم، مناقشة مشروع قانون الاتحادات والنقابات. وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه الجلسة المُقبلة.

وشدد على أن البرلمان ناقش ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم، وأحيل الملف للجنة الصحة. لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة.

وأشار إلى أن النواب ناقشوا ملف المناصب السيادية، كم تم طرح قانون نظام القضاء وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إن لجنة خارطة الطريق ستحسم مصير حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة. جاء ذلك في مقابلة لبليحق على قناة سكاي نيوز عربية تابعتها أخبار ليبيا24.

وأضاف بليحق، أن مجلس النواب عدل قانون الانتخابات وفقا لما طالبت به المفوضية. كما قال إن حكومة الدبيبة وضعت عراقيل في طريق إجراء الانتخابات.

تعليق جلسة البرلمان

أتت تصريحات بليحق، بينما قرر رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، إرجاء الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، إلى الأسبوع المقبل.

وقال النويري، في جلسة اليوم على الهواء مباشرة، “تعلق الجلسة إلى الأسبوع المقبل”.