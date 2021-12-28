بليحق: لجنة خارطة الطريق ستحسم مصير حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إن لجنة خارطة الطريق ستحسم مصير حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة. جاء ذلك في مقابلة لبليحق على قناة سكاي نيوز عربية تابعتها أخبار ليبيا24.

وأضاف بليحق، أن مجلس النواب عدل قانون الانتخابات وفقا لما طالبت به المفوضية. كما قال إن حكومة الدبيبة وضعت عراقيل في طريق إجراء الانتخابات.

تعليق جلسة البرلمان

أتت تصريحات بليحق، بينما قرر رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، إرجاء الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، إلى الأسبوع المقبل.

وقال النويري، في جلسة اليوم على الهواء مباشرة، “تعلق الجلسة إلى الأسبوع المقبل”.

وجرى عقد الجلسة في حضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة، وبحضور 110 نائب، وفق ما ذكره بلحيق في إيجاز صحفي على حسابه في موقع فيسبوك.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس ناقش مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه الجلسة المُقبلة.

وأضاف، أن الملجس ناقش كذلك ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم.

وأكد إن الملف أحيل للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة.

وأضاف بليحق، أنه تمت مناقشة ملف المناصب السيادية، وكذلك تم طرح قانون نظام القضاء وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة.