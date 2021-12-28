النواب يقترح تأجيل الانتخابات مدة 6 شهور

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تقدم مجلس النواب باقتراح لتأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية لمدة 6 أشهر .. بعد تعذّر إجرائها يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك في ختام الجلسة العامة التي عقدها النواب أمس الإثنين، وتم تعليقها ليوم غد الثلاثاء .. من أجل استكمال مناقشة خارطة طريق المرحلة القادمة التي قد تؤدي إلى تحديد موعد جديد للانتخابات.

فشل ملتقى الحوار

في السياق نفسه، طالب رئيس مجلس النواب المكلف الأستاذ فوزي النويري، المفوضية العليا للانتخابات بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات .. كما انتقد صدور قانون الانتخابات من النواب على عجل، بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.

وتحدث النويري عن 5 مقترحات قدمها النواب في جلسة الإثنين، تتفق كلها على المضي في العملية الإنتخابية .. بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية .. مضيفا أنها لم تبلغ النواب رسميا باقتراح موعد بديل لـ 24 ديسمبر.

القضايا العالقة

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف الأستاذ فوزي النويري وبحضور النائب الثاني الدكتور احميد حومة وحضور أكثر من 120 نائبا ،

يشار أن المفوضية كانت قد اقترحت يوم 24 يناير، موعدا جديدا للاستحقاق الانتخابي، لكن هذا المقترح يحتاج لتحقيق توافقات حول القضايا العالقة .. وعلى رأسها قانون الانتخابات، والتجاذبات السياسية والقانونية بشأن الطعون والقرارات الصادرة حولها، وتبعا لذلك .

ووافق النواب بالأغلبية على مقترح يقضي بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي له .. حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري، فيما يتعلق بالأسباب التي أعلنتها بشأن تعذر إجراء الانتخابات .. واستدعائها للاستماع إلى تقرير لجنة متابعة العملية الانتخابية.