الدبيبة يشتكي من عدم وجود قوانين عادلة للانتخابات ويطالب بتأسيسها وفق دستور حقيقي

أخبار ليبيا24

اشتكى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء من وجود قوانين “معيبة وغير عادلة” متعلقة بالانتخابات الليبية.

أتى ذلك في كلمة له في احتفالية لوزارة الشباب لتنفيذ مبادرة تيسير الزواج للشباب للعام 2021 تحت شعار (عودة الحياة للشباب).

كما أتى ذلك عقب قرار تعليق البرلمان جلسة مناقشة الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة إلى الأسبوع المقبل.

ودعا الدبيبة، وهو أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، إلى إجراء انتخابات وفق دستور حقيقي يتم إجراء استفتاء عليه من الشعب الليبي.

وقال الدبيبة، “ندعو لتأسيس الانتخابات وفقا لدستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين. لابد من السعي قبل كل شيء إلى الاستفتاء على دستور”.

وقرر، رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، إرجاء الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات ومصير حكومة الوحدة إلى الأسبوع المقبل.

وقال النويري، في جلسة اليوم على الهواء مباشرة، “تعلق الجلسة إلى الأسبوع المقبل”.

حسم مصير حكومة الدبيبة

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إن لجنة خارطة الطريق ستحسم مصير حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

جاء ذلك في مقابلة لبليحق على قناة سكاي نيوز عربية تابعتها أخبار ليبيا24.

وأضاف بليحق، أن مجلس النواب عدل قانون الانتخابات وفقا لما طالبت به المفوضية. كما قال إن حكومة الدبيبة وضعت عراقيل في طريق إجراء الانتخابات.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس ناقش مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه الجلسة المُقبلة.

وأضاف، أن الملجس ناقش كذلك ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم.

وأكد إن الملف أحيل للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة.

وأضاف بليحق، أنه تمت مناقشة ملف المناصب السيادية، وكذلك تم طرح قانون نظام القضاء وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة.