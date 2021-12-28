استطلاع| بعض توقعات متابعي “أخبارليبيا24” حول الوضع في البلاد بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر

أخبارليبيا24- استطلاع

تسارعت الأحداث في ليبيا وخاب ظن الكثير بسبب تأجيل الانتخابات التي كانوا ينتظرونها أملا في التغيير والانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة قد تكون أكثر استقرارًا وتقدمًا.

توقعات وتكهنات كثيرة حول الجديد في ليبيا سياسيًا لمصير الوضع في البلاد بعد هذا التأجيل خصوصًا عقب بعد لقاء بنغازي وتأجيل الانتخابات وإعلان لواء الصمود خوض معركة التصحيح.

هذه الأحدات تقود إلى توقع خيارات عدة لما سيؤل إليه الوضع لما بعد تأجيل الانتخابات هل ستكون هناك انتخابات أم أن البلاد ستشهد عودة الحرب، أم ستتفق كافة الأطراف على تشكيل حكومة توافقية.

وهذا السؤال توجها به لمتابعينا كانت الآراء متباينة بين الحرب والحكومة التوافقية وإجراء الانتخابات حيث يرى Abdulhakim Alajami أن البلاد ستشهد الحرب مجددًا، فيما يقول Awad Elzayani أن :”البلاد ستشهد حربًا على عصابة الإخوان والدبيبة”.

ويقول Shaban Ajaj :”نتمنى إقامة الانتخابات في التاريخ الجديد تفاديًا لعدة مشاكل و قد تندلع حروب جديدة و حفظ الله بلادنا منها”.

ويضيف :”في حالة تم تأكيد إجراء الانتخابات في نهاية شهر يناير 2022 فمعناها مجلس النواب سوف يبقى على هذه الحكومة لتسيير الأعمال و تقديم الخدمات”.

ويتابع :”إذا كان هناك شكوك في الوصول إلى انتخابات فسوف يتجهوا إلى اختيار حكومة بديلة برئاسة فتحي باشاغا مربوطة بفترة زمنية و حكومة مصغرة”.

ويعتقد نورالدين مفتاح بن كينة أن الحرب ستندلع في ليبيا، ويؤيده الثعلب الماكر في توقع تجدد الحرب في البلاد، كذلك أحمد علي ابو خشيم يرى أن الحرب ستقوم.

ويؤكد صلاح صلاح العبيدي :”أي واحد اشترك مع التنظيمات مثل القاعدة وداعش لا سلام إلا بالسلاح أما الباقي مرحبتين بيهم”.

يعلق جمال الجراري بالقول :”حرب”، في حين يقول Mohammad Se Almadwb :”إذا كان مدة تمديد الانتخابات الى ما بعد 24 يناير فهي الحرب”.

ويؤكد فرج سليم أن البلاد ستشهد انتخابات، ويعتقد Hakim Hamdi كل شي وارد.

ويقول Mfive Tripoly :”نقول اللهم أجعله خير ورب ضاره نافعة وكل تأخيرة فيها خيرة واللهم أصلح أحوال البلاد والعباد ولقاء بنغازي كسر الجليد واللهم لم شملنا وطهر قلوبنا”.

وتقول Pejeen Namso :”اتفقوا الجماعة خايفين اتريح هالياغمة عليهم الكل”، فيما Abdall Ali Ghout :”الانتخابات قادمة لا محالة، الصمود سوف ينكسر مثل الزجاج، الرئيس أصبح واضح وقريب جدا”.

ويرى أحمد الشكري :”انتخابات طبعا”، ومحمد محمد يقول هي “الحرب”، فيما يقول محمود المدير :”لن يحدث شيء من هذا الهراء”.

ويعتقد سندبادالماجر الماجر بأنها الحرب، يؤيده Omer Nasser ، حرب، وعبدالمجيد احميدات ورمزي عبد العزيز يقولان أن البلاد ستشهد إجراء الانتخابات.

ويقول أبو مالك متهكمًا :”إنها الحرب يا هند”، عبادي القدافي القدافي يقول :”مدام الحاجة استيفاني موجودة كيف ماتبي هيا”.

ويرى محمد سمير :”بإذن الله انتخابات برلمانية ثم استفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية وهكذا نتخلص من كل الأجسام المريضة”.

ويضيف :”حكومة الوحدة الوطنية ستستمر حتى انتخاب برلمان جديد ويشكل حكومة جديدة عندها يتم التسليم غير هكي سوف تدخل البلاد في مراحل انتقالية لا نهاية لها”.

وتقول جيهان جلاد “حرب”، فيما يقول قصة نجاح :”حيقسموا المناصب والكراسي والفلوس بينهم، والشعب تعبان وإرادته مخطوفة لا جديد”.

وتؤكد المستجيرة بالله :”حسبي الله ونعم الوكيل في الدبيبة والنواب والمفوضية”، ومحمد العدلي يرى :”الاتفاق على حكومة توافقية ولو في انتخابات لازم يكون في قانونها فترة رئاسية 4 سنوات كيف العالم”.

وشدد العدلي :”هذا أهم من الانتخابات نفسها لأن أي رئيس يوصل للسلطة ومفيش قدامه فترة انتخابية سوف يتحول إلى طاغية جديد وإمبراطور يورث أبنائه”.

طه حسين يقول :”مسرحية والشعب ضحية، بعملاء مصلحية لا همهم انتخابات ولا عندهم وطنية عام وراء عام غير الكلام والكذب مجانية”.

ويؤكد أحمد الدرسي يرى :”تشكيل حكومة توافقية”، وتوقل بقوان الخير :”استمرار الدبيبة في حكومته إلى إشعار آخر”.