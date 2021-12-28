انفوجرافيك | تعرف على احتياطي ليبيا من الذهب

28 ديسمبر، 2021 9:08 ص
18
احتياطي ليبيا من الذهب
احتياطي ليبيا من الذهب

أخبارليبيا 24 – انفوجرافيك

احتياطي ليبيا من الذهب وترتيبها عالمياً وإفريقياً وعربياً بحسب ما جاء بمجلس الذهب العالمي .

– احتلت ليبيا المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية

– احتياطي الذهب وصل إلى نحو 116.6 طن حتى هذا الشهر.

– حصة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي = 8.4 %.

– نسبة احتياطي الذهب من الاحتياطي المحلي = 5.3%.

– تمتلك ليبيا احتياطي كبيرا من الحديد واليورانيوم والمنجنيز والمعادن النفيسة.

وتحتل بذلك ليبيا المراكز الآتية :

عالميا الترتيب 31.

إفريقياً الترتيب الثالث.

عربيًا الترتيب الرابع .

احتياطي ليبيا من الذهب
احتياطي ليبيا من الذهب
28 ديسمبر، 2021 9:08 ص
18

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