انفوجرافيك | تعرف على احتياطي ليبيا من الذهب
أخبارليبيا 24 – انفوجرافيك
احتياطي ليبيا من الذهب وترتيبها عالمياً وإفريقياً وعربياً بحسب ما جاء بمجلس الذهب العالمي .
– احتلت ليبيا المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية
– احتياطي الذهب وصل إلى نحو 116.6 طن حتى هذا الشهر.
– حصة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي = 8.4 %.
– نسبة احتياطي الذهب من الاحتياطي المحلي = 5.3%.
– تمتلك ليبيا احتياطي كبيرا من الحديد واليورانيوم والمنجنيز والمعادن النفيسة.
وتحتل بذلك ليبيا المراكز الآتية :
عالميا الترتيب 31.
إفريقياً الترتيب الثالث.
عربيًا الترتيب الرابع .