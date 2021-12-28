إنفوغرافيك| بالأرقام تصريحات وزير التخطيط عن ميزانية التنمية

مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا , وتقدم عدد من المترشحين لشغل كرسي الرئاسة من أبرزهم المشير خليفة حفتر و سيف الأسلام القذافي و فتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق الوطني , و عارف النايض , لمن ستمنح صوتك من بين أبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس في الإنتخابات المقبلة ؟ شاركنا برأيك عبر التصويت و أختيار مرشحك ..