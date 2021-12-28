إنفوغرافيك| بالأرقام تصريحات وزير التخطيط عن ميزانية التنمية

28 ديسمبر، 2021 1:22 م
16
إنفوغرافيك_أخبارليبيا24
إنفوغرافيك_أخبارليبيا24
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– تخصيص الميزانية لـ 2847 مشروعا
– لقطاع النفط والكهرباء %25 من الميزانية
– صرف %60 من قيمة الميزانية
– 250 مليون لجهاز تطوير المدن
– 10 مليار لمشروعات الصيانة والبرامج التدريبية
– تفعيل أكثر من 800 مشروع
– 100 مليون لإعمار بنغازي ودرنة
– 100 مليون لصالح جامعة بنغازي
– 102 مليون لصيانة المدينة الرياضية بنغازي
– 85 مليون إنشاء 10 مدرجات جامعة بنغازي
– 85 مليون لعدة كليات
– 47 مليون لتأهيل صالة ركاب مطار بنينا
– 47 مليون لمركز بنغازي الطبي
– 12 مليون لنادي الأهلي بنغازي
– 11 مليون لنادي النصر
– مليون و500 ألف لنادي التحدي
28 ديسمبر، 2021 1:22 م
16

مقالات ذات صلة

احتياطي ليبيا من الذهب

انفوجرافيك | تعرف على احتياطي ليبيا من الذهب

28 ديسمبر، 2021 9:08 ص

إنفوغرافيك| أسباب إيقاف قبول الطلبة الجدد في كليات طب الأسنان

27 ديسمبر، 2021 9:56 م
مطالب حرس المنشآت النفطية

انفوجرافيك | تعرف على مطالب حرس المنشآت النفطية

27 ديسمبر، 2021 12:41 ص
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

إنفوغرافيك| وفد النواب يوضح أسباب ونتائج زيارته لدولة تركيا

26 ديسمبر، 2021 9:18 ص
زر الذهاب إلى الأعلى