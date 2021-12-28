إنفوغرافيك| بالأرقام تصريحات وزير التخطيط عن ميزانية التنمية
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– تخصيص الميزانية لـ 2847 مشروعا
– لقطاع النفط والكهرباء %25 من الميزانية
– صرف %60 من قيمة الميزانية
– 250 مليون لجهاز تطوير المدن
– 10 مليار لمشروعات الصيانة والبرامج التدريبية
– تفعيل أكثر من 800 مشروع
– 100 مليون لإعمار بنغازي ودرنة
– 100 مليون لصالح جامعة بنغازي
– 102 مليون لصيانة المدينة الرياضية بنغازي
– 85 مليون إنشاء 10 مدرجات جامعة بنغازي
– 85 مليون لعدة كليات
– 47 مليون لتأهيل صالة ركاب مطار بنينا
– 47 مليون لمركز بنغازي الطبي
– 12 مليون لنادي الأهلي بنغازي
– 11 مليون لنادي النصر
– مليون و500 ألف لنادي التحدي