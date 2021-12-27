وليامز للنواب: عيون 2.8 مليون ناخب في ليبيا تتجه صوبكم
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وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز اليوم الإثنين رسالة إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسته في مدينة طبرق.
وقالت وليامز في تغريدة لها عبر تويتر:”تتجه اليوم عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب”.
وتابعت المستشارة :”كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وأضافت وليامز :”نأمل معالجة طلبات المفوضية بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام متمنين لهم التوفيق في هذه المهمة”.
وعقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسة لمناقشة العملية الانتخابية وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني.
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. إن المجلس ناقش تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها.