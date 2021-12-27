نصية: موعد 24 ديسمبر الخاص بالانتخابات لم يضعه مجلس النواب

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أكد عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان عبدالسلام نصية في كلمته أمام جلسة المجلس التي عقدت اليوم الأثنين في طبرق. أن موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لم يضعه مجلس النواب.

وأوضح نصية أنه كان ينبغي على أعضاء ملتقى الحوار السياسي أن يضعوا قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات أولًا قبل المضي في العملية.

وطالب نصية رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بضرورة توضيح ماهية القوة القاهرة التي أفشلت إجراء الانتخابات.

يشار إلى أن المطالبة جائت ردًّا على ما أعلنته المفوضية في بيانها بشأن الانتخابات الرئاسية يوم 22 ديسمبر الجاري.

وفي شأن متصل وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز اليوم الإثنين رسالة إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسته في مدينة طبرق.

في حين قالت وليامز في تغريدة لها عبر تويتر:”تتجه اليوم عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب”.

وتابعت المستشارة :”كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

في حين أضافت وليامز :”نأمل معالجة طلبات المفوضية بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام متمنين لهم التوفيق في هذه المهمة”.

وعقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسة لمناقشة العملية الانتخابية وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني.

في حين قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. إن المجلس ناقش تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها.